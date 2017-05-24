В центре Манчестера оцеплен жилой комплекс, полиция ищет соучастников смертника
Манчестер, 24 мая. Правоохранительные органы эвакуируют людей из жилого комплекса в центре Манчестера, где проходит специальная операция. Об этом сообщает издание Manchester Evening News.
Британская полиция подтвердила, что проводятся обыски в центре города в рамках продолжающегося расследования.
Напомним, ранее стало известно, что полиция задержала трех подозреваемых в причастности к теракту в концертном зале «Манчестер Арена».
В минувший понедельник поздно вечером произошел теракт, жертвами которого стали 22 человека. Ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство»* (запрещена в России).
Ранее появились первые фото предполагаемого смертника, совершившего взрыв.
* Организация запрещена на территории РФ.