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Весь мир
В центре Манчестера оцеплен жилой комплекс, полиция ищет соучастников смертника

В центре Манчестера оцеплен жилой комплекс, полиция ищет соучастников смертника

15:52  24 Мая 2017
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В центре Манчестера оцеплен жилой комплекс, полиция ищет соучастников смертника

Манчестер, 24 мая. Правоохранительные органы эвакуируют людей из жилого комплекса в центре Манчестера, где проходит специальная операция. Об этом сообщает издание Manchester Evening News.

Британская полиция подтвердила, что проводятся обыски в центре города в рамках продолжающегося расследования.

Напомним, ранее стало известно, что полиция задержала трех подозреваемых в причастности к теракту в концертном зале «Манчестер Арена».

В минувший понедельник поздно вечером произошел теракт, жертвами которого стали 22 человека. Ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство»* (запрещена в России). 

Ранее появились первые фото предполагаемого смертника, совершившего взрыв. 

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#взрыв #игил #теракт #манчестер #полиция
Дана Балан
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