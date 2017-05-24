Путин вручил в Кремле государственные награды

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Москва, 24 мая. Президент России Владимир Путин вручил в среду государственные награды россиянам, которые отметились выдающимися заслугами в тех или иных сферах.

Всего к награде было представлено около 30 человек. Торжественная церемония проходила в Екатерининском зале Кремля.

Среди них оказались балетмейстер балетной труппы Большого театра России Юрий Григорович (орден Святого Апостола Андрея Первозванного), режиссер Владимир Меньшов (орден «За заслуги перед Отечеством» II степени), депутат Госдумы и бывший советский космонавт Валентина Терешкова (орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени), а также старший летчик-испытатель «МиГ» Михаил Беляев (звание «Герой России»).

«Процесс создания нового самолета — титаническая работа, начиная с идеи, проектирования до воплощения летательного аппарата в металле и проведения первого вылета, поставки заказчику. Летчик-испытатель находится лишь на вершине айсберга», — пояснил Беляев изданию «Свободная пресса».