Тело загадочно погибшей школьницы нашли под окнами дома в Тобольске

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Тобольск, 24 мая. Школьница из Тюменской области могла совершить самоубийство, сообщила пресс-служба регионального СК РФ.

Как стало известно, 16-летняя девушка погибла в ночь на 24 мая. По информации источников, причиной возможного суицида могла стать ссора с родственниками или друзьями в школе. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Сотрудники СК исследовали обстановку по месту проживания погибшей, были опрошены ее родственники и знакомые, а также очевидцы происшествия, передает Ura.Ru.