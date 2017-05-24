Больницы Москвы получат три мега-гранта по 100 млн рублей

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Москва, 24 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин учредил три мега-гранта по 100 млн рублей для больниц города, которые работают по программе обязательного страхования.

«Гранты предназначены для стационаров, внедряющих передовые технологии при оказании специализированной и высокотехнологичной медпомощи», — сообщил Собянин на заседании президиума столичного правительства.

Данные средства могут быть потрачены на оснащение стационаров и материальное поощрение медперсоналу.

По словам руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, жители столицы могут получить 1,5 тысячи видов высокотехнологичной медпомощи, в том числе эндопротезирование, 3D-технологии в ортопедии и травматологии и т.д., сообщает «Вечерняя Москва».