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Спорт
Верховный суд Испании настоял на тюремном сроке для Месси

Верховный суд Испании настоял на тюремном сроке для Месси

15:43  24 Мая 2017
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Верховный суд Испании настоял на тюремном сроке для Месси

Мадрид, 24 мая. Верховный суд Испании вынес приговор по делу футболиста «Барселоны» Лионеля Месси, связанного с укрывательством от налогов, назначив знаменитому игроку наказание в виде 21 месяца лишения свободы.

Испанский суд подтвердил приговор футболисту Лионелю Месси в виде лишения свободы сроком на 21 месяц из-за крупного мошенничества по налогам за период 2007-2009 гг.  По данным судебного ведомства, неуплата составила 4,1 млн евро. Известно, что приговор сроком до двух лет за преступления экономического характера не наказывается фактическим заключением в тюрьму. Отметим, что сторона обвинения требовала три года для Месси и его отца. Последнему суд смягчил наказание, сократив его до 15 месяцев.

Ирина Селезнева
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