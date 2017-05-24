Младенца попытались похитить у женщины в центре Москвы

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Москва, 24 мая. В Москве расследуется попытка похищения 11-месячного младенца на Зубовском бульваре. Испугавшийся прохожих злоумышленник скрылся, так и не осуществив свой замысел.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице, в мае мужчина попытался похитить ребенка у женщины, которая гуляла с коляской. Как только к потерпевшей подошли прохожие, преступник ретировался. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося и ищут очевидцев тех событий, передает «Свободная пресса».

Добавим, ранее в городе Чайковский стражи порядка задержали мать малыша, которого нашли мертвым на улице. Предварительно установлено, что женщина родила ребенка в домашних условиях и выбросила его в пакете. По данным агентства URA.RU, было возбуждено уголовное дело.