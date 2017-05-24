ЛНР: СБУ разоблачила офицеров ВСУ, торговавших оружием из Донбасса

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Луганск, 24 мая. Служба безопасности Украины завела уголовные дела на офицеров 24-й бригады ВСУ за сбыт оружия из Донбасса. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, офицеры бригады организовали канал поставок оружия из Донбасса, для его дальнейшего сбыта.

«В отношении офицеров 24-й бригады ВСУ возбуждены уголовные дела, в том числе на заместителя командира бригады по вооружению полковника Оноприенко Федора Ильича», — пояснил Марочко.

Он также напомнил, что на прошлой неделе СБУ разоблачила командира 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, который продавал оружие и боеприпасы гражданским лицам.