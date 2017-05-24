Метро Петербурга в День города будет работать до утра

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Санкт-Петербург, 24 мая. Метро в Северной столице в День города будет работать всю ночь — только отдельные вестибюли некоторых станций метро закроют на вход и выход для пассажиров. Об этом сегодня сообщила пресс-служба петербургского метро.

По информации пресс-службы, практически все станции метро будут открыты на вход и выход для пассажиров. Закрыты для петербуржцев и гостей города будут вестибюль 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюль 2 станции «Ленинский проспект», а также вестибюль 2 станции «Площадь Ленина» и вестибюль 1 станции «Московская».

Ограничат доступ к станциям «Технологический институт-1», «Площадь Александра Невского-2», «Достоевская» и «Спасская», сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Кроме того, стоит учесть и о закрытии вестибюля 2 станции метро «Невский проспект».

Отмечается, что в ночь на 28 мая, начиная с 02.00 до 04.30, в кассах метро можно будет приобрести только жетоны.