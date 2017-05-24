Путин посетит московский Сретенский монастырь

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Москва, 24 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует 25 мая посетить Сретенский монастырь в Москве. Об этом сообщили в среду официальные представители Кремля.

Глава государства встретится с представителями Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ), а также примет участие в церемонии освящения нового храма Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава России Владимир Путин встретился с президентом Македонии Георге Ивановым.