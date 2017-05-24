Хомс: сирийские ВВС возвращаются на атакованную США авиабазу «Шайрат»

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Вашингтон, 24 мая. ВВС Сирии начинает возвращение своих самолетов и личного состава на расположенную в провинции Хомс авиабазу «Шайрат», которая в ночь на 7 апреля была атакована выпущенными с кораблей ВМС США крылатыми ракетами. Соответствующую информацию распространила американская телекомпания NBC со ссылкой на источники в Пентагоне.

Как указывают источники в министерстве обороны США, сирийские военные частично завершили работы на пострадавшей от ракетного удара авиабазе. За последние дни туда, по сведениям Пентагона, были переброшены несколько истребителей Су-22 и МиГ-23 ВВС Сирии.

«Скоро они снова начнут совершать оттуда вылеты», — сообщил один из американских военных.

Напомним, приказ о ракетном ударе по авиабазе «Шайрат» раскритиковали даже американские «ястребы», вступающие за усиление давления на Сирию — после массированного удара авиабаза осталась практически целой, полностью уничтожены были лишь подсобные строения, а взлетно-посадочные полосы и защитные ангары остались целы.