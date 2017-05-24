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Происшествия
Две обиженные женщины насмерть забили собутыльника топором в Петербурге

Две обиженные женщины насмерть забили собутыльника топором в Петербурге

15:25  24 Мая 2017
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Две обиженные женщины насмерть забили собутыльника топором в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 мая. Две петербурженки после застолья насмерть забили собутыльника. Орудиями убийства стали молоток и топор, сообщили в региональном СК РФ.

В Петербурге на улице Хошимина произошло убийство. Две местных жительницы после распития спиртных напитков поссорились со своим собутыльником. Подозреваемые нанесли мужчине множественные удары топором и молотком, от полученных травм последний скончался. «Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения», — рассказали в региональном СК, его слова приводит «Комсомольская правда — в Петербурге».

Ирина Селезнева
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