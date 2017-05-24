Матвиенко призвала защитить детей от несанкционированных митингов

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Москва, 24 мая. Предложение ввести ответственность за привлечение детей к несанкционированным митингам призвано защитить несовершеннолетних граждан России. Об этом в среду заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после заседания верхней палаты парламента.

«Мое предложение вызвано лишь беспокойством за безопасность жизни и здоровья детей, — подчеркнула Матвиенко. — Мы не должны подвергать их подобным рискам».

При этом Матвиенко убеждена, что молодежь должна быть политически активна, должна чувствовать ответственность за судьбу страны.

«Нужно агитировать молодых людей, чтобы они принимали участие в политической жизни страны, — отметила спикер. — Не надо связывать мое предложение с попыткой повлиять на политическую активность нашей молодежи. Что касается несовершеннолетних детей, то давайте спросим родителей, хотят ли они чтобы их дети там присутствовали».

Как заметила Матвиенко, на несанкционированных акциях протеста случаются и столкновения, и провокации.

«Есть и так называемый синдром толпы. Находиться там несовершеннолетним небезопасно, — констатировала Матвиенко. — Готовы ли мы подвергать наших детей таким рискам?»

Однако, по словам спикера Совета Федерации, нужно продолжить начавшуюся дискуссию в обществе и только тогда принимать решение.

«Никто не будет принимать срочных жестких мер, подчас ограничительные меры зачастую имеют обратный эффект, — признала Матвиенко. — Предлагаю и СМИ включиться в эту дискуссию. Мы должны понять как общество, готовы ли мы подвергать жизнь детей опасности или нет. Если нет, то что мы можем предпринять?»

Напомним, в интервью газете «Известия» Валентина Матвиенко высказала мнение, что «дети, подростки не должны участвовать в подобного рода акциях, особенно если они несанкционированные. Семьи, педагоги, родительские комитеты, органы власти должны думать над тем, как этого не допустить».