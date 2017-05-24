Даръа: в зоне деэскалации под обстрелом боевиков пострадали мирные жители
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Даръа, 24 мая. Боевики открыли огонь по жилым кварталам в районе Аль-Балад.
Арабское новостное агентство сообщило о нарушении режима перемирия в зоне деэскалации в южной сирийской провинции Даръа. Под обстрелами террористов ранения получили женщина и ребенок.
Городской инфраструктуре нанесен значительный материальный ущерб, в четырех жилых домах из-за разрывов реактивных снарядов возникли пожары. С огнем борются сотрудники пожарных бригад.
Ранее «Телеканал 360» сообщил о создании зоны прекращения огня в сирийской провинции Даръа.
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