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Новости Сирии
Даръа: в зоне деэскалации под обстрелом боевиков пострадали мирные жители

Даръа: в зоне деэскалации под обстрелом боевиков пострадали мирные жители

15:31  24 Мая 2017
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Даръа: в зоне деэскалации под обстрелом боевиков пострадали мирные жители

Даръа, 24 мая. Боевики открыли огонь по жилым кварталам в районе Аль-Балад.

Арабское новостное агентство сообщило о нарушении режима перемирия в зоне деэскалации в южной сирийской провинции Даръа. Под обстрелами террористов ранения получили женщина и ребенок.  

Городской инфраструктуре нанесен значительный материальный ущерб, в четырех жилых домах из-за разрывов реактивных снарядов возникли пожары. С огнем борются сотрудники пожарных бригад.

Даръа: в зоне деэскалации под обстрелом боевиков пострадали мирные жители

Ранее «Телеканал 360» сообщил о создании зоны прекращения огня в сирийской провинции Даръа.

Алексей Громов
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