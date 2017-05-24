Железный занавес Порошенко: отменит ли суд блокировку российских соцсетей

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Депутаты Верховной рады Украины обратились в Конституционный суд с просьбой признать незаконной блокировку доступа к российским социальным сетям и интернет-ресурсам на украинской территории. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертами о запрете соцсетей на Украине и возможность отмены блокировки.

Фракция «Оппозиционный блок», а также ряд внефракционных депутатов, подали представление в Конституционный суд касательно признания отдельных частей указа президента о блокировке российских социальных сетей и интернет-ресурсов антиконституционным. По словам депутатов фракции, они не собираются закрывать свои страницы в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Напомним, 16 мая президент Украины Петр Порошенко утвердил расширенный список российских компаний и граждан, в отношении которых вводятся санкции. Под запрет попали ряд российских средств массовой информации, социальные сети «Одноклассники», «ВКонтакте» и ресурсы Mail.Ru и «Яндекс». Всего в санкционный список попали 1228 физических лица и 468 юридических.

Отметим, что решение Петра Порошенко вызвало крайнее недовольство у рядовых украинцев. Например, на сайте украинского президента было размещено несколько десятков петиций, которые призывают главу государства отменить блокировку российских сайтов. По мнению авторов петиций, антироссийские меры Киева ударят в первую очередь по обычным украинцам.

Более того, украинский юрист Роман Лихачев подал иск в Высший административный суд и потребовал признать указ президента незаконным. По его словам, он не будет мириться с «безнаказанным нарушением» гражданских прав.

Эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков отметил ФАН: Порошенко, заблокировав российские соцсети, поисковики, почтовики и так далее, расписался в полном ничтожестве созданных по его же инициативе специального министерства информационной политики и всевозможных аффилированных с государством кибервойск.

«В феврале этого года так называемое международное разведывательное сообщество InformNapalm выложило якобы разработанный мной фейк-проект по реализации пропагандистской диверсии в украинских соцсетях при помощи армии в 500 блогеров. Я был польщен приписываемыми мне организационными возможностями, но, справедливости ради, сам-то даже не являюсь блогером. Сфабрикован документ был 17 февраля 2017 года, хотя речь идет о работе блогерской армии с 2016 года. Похоже, это была подготовка общественного мнения к будущей тотальной дерусификации укрнета», — рассказал Иван Скориков.

По мнению эксперта, украинский железный занавес против «российской пропаганды» может в перспективе принести плоды, так как большинству пользователей будет действительно сложно или лень использовать анонимайзеры для обхода запрета. Однако всем известно, что «запретный плод сладок», особенно для эмоционального юного поколения.

«И будущий избиратель будет люто ненавидеть президента за принудительное обращение в интернет-монашество. А лишают рядового украинского пользователя «ВКонтакте» и «Одноклассников» вовсе не пропаганды флага Новороссии и лика Владимира Путина, а любимых «мемов», аудиозаписей, фотографий, видеотеки и, конечно, общения со сверстниками. Так же и самые активный избиратели — старшее поколение, не знающее альтернатив привычным «Одноклассникам», — явно окажутся не в восторге от прикрытия своего единственного интернет-коммуникатора. Порошенко тоталитарной цензурой оградился еще и от независимых журналистов, блогеров, медиаменеджеров и рекламщиков, которые успешно используют маркетинг и пиар в социальных сетях. 25 миллионов пользователей «ВКонтакте» и «Одноклассники» на Украине — это очень неплохой медиарынок. Но, несмотря на сочувствие к адекватным пользователям соцсетей, этот шизофренический указ — щедрый подарок «российской пропаганде», которая все никак не может развалить режим победившего Майдана», — резюмировал Иван Скориков.

Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН выразил мнение, что данная инициатива депутатов от «Оппозиционного блока» не будет иметь какое-то положительное решение в Конституционном суде. И вообще сколько-нибудь серьезно не повлияет на политическую обстановку в Киеве.

«Порошенко, стремясь удержаться у власти во что бы то ни стало, продолжает забрасывать Верховную раду антироссийскими инициативами, каждая из которых активно поддерживается крайне правыми. Поэтому блокировка российских соцсетей — это уже отыгранный сюжет и никакого ослабления санкций против общения со своими родственниками через эти соцсети ожидать не стоит», — добавил Максим Жаров.

Политолог Ростислав Ищенко рассказал газете «Известия», что майданы поначалу также поддерживались лишь меньшинством населения и политиков. Но стоило объявить их законной формой борьбы части общества за свои права, и вот уже налицо разрушенные города, десятки тысяч погибших, и конца этому не видно.