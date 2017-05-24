Названы самые безопасные страны в мире

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Москва, 24 мая. Обнародован список самых безопасных стран мира. Как отмечается в Global Travel and Tourism Всемирного экономического форума, рейтинг возглавила Финляндия.

За северным соседом России следуют ОАЭ и Исландия. Наша страна оказалась в списке на 109-м месте, уступив Доминиканской Республике, Перу и Бразилии. Украина стала 127-й в рейтинге, опередив Йемен, Нигерию и Пакистан.

Самыми опасными странами в мире были признаны КНДР, Ирак и Афганистан.

При этом больше всего безопасных стран оказалось среди европейских государств, однако Великобритания не попала в число первых 50 стран в рейтинге из-за недавнего теракта в Манчестере и заняла 78-е место. А США оказались на 84-м месте, сообщает Утро.ru.