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Общество
Гендиректор Большого театра написал Путину письмо после обысков в «Гоголь-центре»

Гендиректор Большого театра написал Путину письмо после обысков в «Гоголь-центре»

15:15  24 Мая 2017
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Урин

Москва, 24 мая. Гендиректор Большого театра Владимир Урин написал письмо на имя президента Российской Федерации Владимира Путина, в котором высказал свое мнение по поводу ситуации с «Гоголь-центром». 

Урин выразил надежду на то, что расследование будет прозрачным и объективным, а также надежду на то, что к известному человеку (речь идет о Кирилле Серебренникове — Прим.ред.) отнесутся с большим уважением.

Что конкретно написал Урин в письме Путину — неизвестно.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что он не обладает никакой информацией относительно допущенных нарушений.

«В остальном действия следственных органов комментировать не можем», — отметил он.

В минувший вторник в московском театре «Гоголь-центр» и дома у его художественного руководителя Серебренникова прошли обыски по делу о хищении в особо крупном размере.  

#путин #москва #урин #гоголь-центр #серебренников
Дана Балан
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