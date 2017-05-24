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Технологии
Все браузеры в России оснастят отечественной системой шифрования

Все браузеры в России оснастят отечественной системой шифрования

15:27  24 Мая 2017
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Российские разработчики готовят первую отечественную систему шифрования

Москва, 24 мая. В России в скором времени может появиться собственная система шифрования, которой планируется оснастить все браузеры. Об этом в среду заявил президент «Фонда информационной демократии» Илья Массуха.

По его словам, на сегодняшний день для выхода в Интернет используются американские протоколы безопасности, что создает риски в условиях санкций.

«Школы шифрования в мире, по сути, две — Россия и США. Плюс Китай сейчас занялся этим вопросом. Наши алгоритмы очень надежны», — пояснил Массуха газете «Известия».

Геннадий Плющев
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