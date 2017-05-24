Мужчину похитили из собственного дома и убили в лесу в Кировской области

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Киров, 24 мая. Банда неизвестных похитила 24-летнего жителя Слободского района, увезла его в глушь, а затем задушила, сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по Кировской области.

Накануне за помощью в правоохранительные органы обратилась жительница одной из деревень Слободского района. По словам женщины, ее сына избили и увезли из дома на машине.

Сотрудникам полиции удалось установить личность одного из похитителей. Им оказался 22-летний житель той же деревни. По его словам, они вместе с приятелем избили потерпевшего и затолкали его в багажник, а потом вывезли в лес, где полиция обнаружила тело пропавшего молодого человека.

Через какое-то время оперативникам удалось задержать второго подозреваемого. Мужчина признался, что избил потерпевшего, а потом отвел его подальше в лес, где задушил. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Похищение человека».