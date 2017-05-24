Сирия: Хмеймим и Тартус от ударов с воздуха прикрывают С-400 и «Панцирь-С»

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Дамаск, 24 мая. Авиабазу «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе от возможных воздушных ударов прикрывают ЗРК С-400, С-300В4, а также ЗРПК «Панцирь-С», заявили в Минобороны РФ.

Россия в ходе операции в Сирии проверила все типы отечественного вооружения – серийные и перспективные, которые находятся на стадии испытаний. Об этом рассказал замглавы Минобороны Юрий Борисов. В САР были опробованы истребители Су-35С и Су-30 СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25СМ, самолеты Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, а также линейка вертолетов Ми, пишет «Красная звезда». Борисов также отметил, что безопасность морского пространства в портах Тартус и Латакия, а также авиабазу Хмеймим обеспечивают зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4 и ЗРПК «Панцирь-С».