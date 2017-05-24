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Весь мир
Египетский бухгалтер зарезал владельца турфирмы и его жену-россиянку

Египетский бухгалтер зарезал владельца турфирмы и его жену-россиянку

15:16  24 Мая 2017
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Египетский бухгалтер зарезал владельца турфирмы и его жену-россиянку

Каир, 24 мая. Сотрудники правоохранительных органов Египта выясняют обстоятельства гибели владельца турфирмы и его жены, которая была гражданкой Российской Федерации.

Инцидент произошел в Шарм-эль-Шейхе. Согласно предварительным данным, с предпринимателем поссорился бухгалтер. В ходе конфликта подчиненный напал с ножом на начальника и женщину.

Как передает телеканал «360», полицейские смогли оперативно задержать злоумышленника.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Соединенных Штатах Америки была убита россиянка.

#египет
Алексей Громов
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