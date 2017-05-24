Сеть бурно обсуждает фото посла-папуаса, явившегося на саммит ООН голышом

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Нью-Йорк, 24 мая. В Сети появилось фото возможного посла Папуа Новой Гвинеи на официальном мероприятии ООН. На мужчине практически нет никакой одежды.

Снимок с послом Новой Гвинеи, сидящим на саммите ООН, опубликовал в своем Instagram российский журналист Владимир Соловьев. Вид туземца вызвал у интернет-пользователей только положительные эмоции и улыбки. Многие пошутили на тему того, что у посла экзотической страны совсем нет комплексов. Другие посчитали, что он «только что с пальмы слез».

Пишут , что на фото посол Новой Гвинеи в ООН. Не уверен. Хотя, официальный костюм , очевидно, удобный ???? A post shared by Владимир Соловьев (@vrsoloviev) on May 23, 2017 at 8:35pm PDT

За несколько часов фотографию лайкнули более 11 тысяч человек. Один из подписчиков Соловьева предположил, что на фото может быть вовсе не посол, а журналист. Люди отдельно посмеялись над тем, что на голое тело мужчина прикрепил бейджик.

Нашлись и те, кто посчитал, что снимок постановочный, передает «Дни.ру».