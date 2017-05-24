Около половины россиян признались в финансовой безграмотности

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Москва, 24 мая. Проведенное Национальным исследовательским университетом Высшей школы экономики исследование показало, что не более половины россиян считают себя финансово грамотными. Почти половина россиян признали свои знания в финансовой сфере неудовлетворительными, а около 20% и вовсе выставили себе «единицу» по финансовой грамотности.

Как показало исследование, от 50% до 76% россиян осознают, каким закономерностям подчиняются их банковские вклады и способны высчитать процент дохода, а также осознать, как этот процент зависит от инфляции. В то же время государственная система страхования вкладов оказалась недоступной для половины россиян, а 9% граждан РФ при подписании финансовых договоров полагаются на «авось», то есть подписывают их не глядя.

Как показало исследование, финансовая грамотность в России выше у жителей крупных городов и людей с высоким уровнем дохода.