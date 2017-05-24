Вертолет «Газпрома» перевернулся при аварийной посадке в Орловской области

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Орел, 24 мая. Вертолет компании «Газпром трансгаз» Ка-26 потерпел крушение в Орловской области. Воздушное судно совершило аварийную посадку возле поселка Неполоди Орловского района и перевернулось.

Как сообщает региональное управление МЧС России, в результате происшествия пострадал один человек. Он был доставлен в Орловскую областную клиническую больницу. Состояние пострадавшего не уточняется.

«Аварийную посадку совершил вертолет Ка-26, проводивший облет в целях поиска утечек газа по маршруту «Орел-Болхов». На борту находилось четыре человека», — говорится в сообщении.