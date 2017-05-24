Донбасс: более 1,5 тыс. жителей Украины получат медицинскую помощь в ДНР

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Донецк, 24 мая. Жители подконтрольных Киеву районов Донбасса направили более 1,5 тысячи обращений на «горячую линию» министерства здравоохранения Донецкой народной республики. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

Жители подконтрольных Украине районов Донбасса обратились в Минздрав ДНР с просьбами об оказании медицинской помощи в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. По словам Оприщенко, к настоящему моменту 85 человек официально зарегистрировались в ДНР и уже получают медицинскую помощь на территории республики.

Оприщенко подчеркнул, что медики ДНР уделяют особое внимание людям, которые нуждаются в жизненно важных видах медицинской помощи, но не могут их получить на территории Украины.