Луценко признал, что следствие забыло важную улику на месте убийства Шеремета

В Избранное

Скопировать

Киев, 24 мая. Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в украинской столице совершило серьезных промах — сотрудники правоохранительных органов не изъяли важную запись с видеокамеры. Об этом в среду сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Главный прокурор страны признался, что следствие допустило ошибку, которая заключается в том, что правоохранители забрали с места преступления и прилегающих к нему территорий 201 видеокамеру, однако еще одну и, очевидно, самую важную, они изъять забыли.

«Это не давало важной информации следствию», — пожаловался он.

Напомним, Шеремета убили в июле прошлого года, подорвав его автомобиль. На протяжении 10 лет он работал на российском телевидении, а с 2011 года проживал в Киеве.

Тогда было возбуждено дело по статье «Умышленное убийство».