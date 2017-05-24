В США выпустят 200 копий послания другим цивилизациям Pioneer 10

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Нью-Йорк, 24 мая. Американский дизайнер Дьюэйн Кинг намерен выпустить 200 экземпляров копий «межзвездного письма», которое сейчас несет космическая станция Pioneer 10 в направлении Альдебарана.

Американская станция Pioneer 10 несет послание к другим цивилизациям от землян, на ее борту находится соответствующее «межзвездное письмо». Дизайнер Дьюэйн Кинг заявил о намерении «вернуть письмо на Землю», сделав 200 копий послания. «Вполне вероятно, что это послание, направленное к звездам — самое амбициозное из когда-либо создававшихся визуальных материалов, — рассказал художник, его слова приводит Space.com.

В настоящий момент Кинг собирает средства для изготовления этого послания. Известно, что письмо братьям по разуму представляет собой металлическую пластину, на которой изображены фигуры человека обоих полов, положение Солнечной системы и молекула водорода.