ВКС РФ готовятся к конкурсу боевой авиации «Авиадартс»

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Москва, 24 мая. Военные летчики ВКС РФ готовятся участвовать в масштабном конкурсе боевой авиации.

В «Авиадартс» будет задействована военно-транспортная авиация, истребители, бомбардировщики, штурмовики и вертолеты. Экипажам ВКС РФ предстоит выполнять полетные задания, проводить стрельбы и бомбометание. От количества очков будет зависеть место в турнирной таблице.

60 лучших экипажей российской боевой авиации покажут свое мастерство в преодолении системы ПВО условного противника, уничтожении наземных целей при помощи всех видов бортового вооружения. Конкурс «Авиадартс» стартует 14 июня и продлится десять дней.

Ранее «Телеканал 360» сообщил, что главком ВКС РФ допустил возможность усиления ПВО СНГ.