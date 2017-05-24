Хомс: армия Сирии открыла новый фронт против ИГ у массива Карьятейн

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Хомс, 24 мая. Подразделения 11-й бронетанковой дивизии САА атаковали «Исламское государство»* около горной цепи Карьятейн в провинции Хомс.

Сирийский источник отмечает, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) были застигнуты врасплох и отступили с занятых позиций. В результате наступления 60-я и 67-я бригады 11-й дивизии установили контроль над высотами Аль-Машталь, Сириател и холмами Шухады.

Войска намерены выйти на соединение с районом Бардех в Дамаске, который уже зачищен от террористов. Это позволит окружить анклав боевиков в Восточном Каламуне и отсечь его от поддержки из Восточной Гуты. Также армии САР предстоит снять блокаду с ключевой магистрали Дамаск-Пальмира.

* Организация запрещена на территории РФ.