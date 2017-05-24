«Мертвые души» Навального: соцсети отреагировали на ответ блогера Усманову

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Москва, 24 мая. Блогер Алексей Навальный опубликовал видеоответ на второе обращение бизнесмена Алишера Усманова, в котором призвал его участвовать в открытых дебатах, а также обвинил оппонента в «накручивании лайков». В соцсетях уже высмеяли Навального за подобные призывы, а кроме того, вывели на чистую воду, уличив в накрутке голосов под своими видео.

«Прямо, гогольвщина какая-то — 15 тысяч мертвых душ! Откуда они взялись? Очевидно, что с помощью тех самых специализированных сервисов накрутки, в использовании которых оппозиционер обвинил Усманова», — пишет пользователь платформы КОНТ shaya.

Усманов, которому и адресовано послание Навального, в своем видеобращении поблагодарил людей за поддержу и признался, что ждал от оппонента извинений, а не приглашения на дебаты. Также Усманов усомнился в народной поддержке Навального и вновь призвал блогера извиниться и признать свои ошибки.

Однако политический аналитик Руслан Осташко полагает, что Усманову не стоит ждать извинений от Навального, поскольку блогер ни перед кем не извиняется.

«Психотип этого человека — диктатор, и он не подразумевает даже спиритических возможностей признания своих ошибок и признания того, что он мог что-то допустить не так», — приводит его слова ИА Nation News.

Напомним, Усманов обратился к интернет-аудитории и Навальному в частности перед рассмотрением его иска к блогеру о клевете. Исковое заявление бизнесмена будет рассмотрено в Люблинском суде Москвы 30 мая. В ходе досудебной подготовки стороны отказались заключать мировое соглашение.