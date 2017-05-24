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Политика
«Мертвые души» Навального: соцсети отреагировали на ответ блогера Усманову

«Мертвые души» Навального: соцсети отреагировали на ответ блогера Усманову

17:35  24 Мая 2017
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Эксперт об обманутых ожиданиях Усманова

Москва, 24 мая. Блогер Алексей Навальный опубликовал видеоответ на второе обращение бизнесмена Алишера Усманова, в котором призвал его участвовать в открытых дебатах, а также обвинил оппонента в «накручивании лайков». В соцсетях уже высмеяли Навального за подобные призывы, а кроме того, вывели на чистую воду, уличив в накрутке голосов под своими видео.

«Прямо, гогольвщина какая-то — 15 тысяч мертвых душ! Откуда они взялись? Очевидно, что с помощью тех самых специализированных сервисов накрутки, в использовании которых оппозиционер обвинил Усманова», — пишет пользователь платформы КОНТ shaya.

Усманов, которому и адресовано послание Навального, в своем видеобращении поблагодарил людей за поддержу и признался, что ждал от оппонента извинений, а не приглашения на дебаты. Также Усманов усомнился в народной поддержке Навального и вновь призвал блогера извиниться и признать свои ошибки.

Эксперт об обманутых ожиданиях Усманова

Однако политический аналитик Руслан Осташко полагает, что Усманову не стоит ждать извинений от Навального, поскольку блогер ни перед кем не извиняется.

«Психотип этого человека — диктатор, и он не подразумевает даже спиритических возможностей признания своих ошибок и признания того, что он мог что-то допустить не так»,  — приводит его слова ИА Nation News

Напомним, Усманов обратился к интернет-аудитории и Навальному в частности перед рассмотрением его иска к блогеру о клевете. Исковое заявление бизнесмена будет рассмотрено в Люблинском суде Москвы 30 мая. В ходе досудебной подготовки стороны отказались заключать мировое соглашение.

Алексей Громов
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