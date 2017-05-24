У Букингемского дворца отменили смену караула из-за угрозы терактов

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Лондон, 24 мая. Традиционная церемония смены караула у Букингемского дворца отменена из-за передислокации сотрудников полиции после теракта, сообщают британские СМИ со ссылкой на Минобороны Великобритании.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй объявила высокий уровень террористической угрозы в связи с терактом в Манчестере. Глава министерства обороны Майкл Фэллон привлек военнослужащих к обеспечению безопасности в стране.

По информации британских СМИ, военные усилят патрули полиции или заменят сотрудников правоохранительных органов при обеспечении безопасности в местах большого скопления людей. Сейчас улицы Соединенного Королевства охраняют 3,8 тысяч военных.

Теракт на Manchester Arena произошел во время концерта Арианы Гранде в ночь на 23 мая. Подрыв совершил смертник. В результате погибли 22 человек, более 100 получили ранения.

Ранее сообщалось, что предполагаемый террорист из Манчестера мог ездить в Сирию для контактов террористической организацией «Исламское государство»*, деятельность которой запрещена в России.

* Организация запрещена на территории РФ.