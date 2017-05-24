ЦИК объявил дату начала президентской кампании в России

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Москва, 24 мая. Центризбирком РФ объявил дату официального начала президентской кампании перед выборами президента в 2018 году с учетом принятых сегодня Госдумой поправок в российское избирательное законодательство.

«В случае принятия и вступления в силу закона начало президентской избирательной кампании будет в промежутке с 7 по 17 декабря», — объявила секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

Дату выборов должен будет в дальнейшем выбрать Совет Федерации. Президентские выборы назначаются Совфедом не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. При этом днем голосования является второе воскресенье марта, однако по новому закону, принятому в среду Госдумой в третьем чтении ожидающему утверждения Совфедом и президентом, в случае, если эта дата приходится на праздничный день или воскресенье, объявленное рабочим днем, дата переносится на неделю вперед.

Таким образом, выборы президента РФ в 2018 году могут быть назначены на 18 марта — день воссоединения Крыма с Россией.