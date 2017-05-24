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Сирия, 24 мая. Сирийские военные ликвидировали ряд высокопоставленных чиновников ИГ**, в том числе «министра обороны» группировки. Бойцы SDF**** установили контроль над двумя поселениями к востоку от Ракки. Военнослужащие САА отбили новую атаку ИГ в районе «дороги жизни», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): обстреляла позиции террористов вблизи города Аль-Мухаммадия в Восточной Гуте; нейтрализовала нескольких высокопоставленных чиновников ИГИЛ* на востоке провинции Алеппо; отразила новое нападение ИГ у «дороги жизни» в окрестностях города Итрия.

«Исламское государство» (ИГИЛ): продолжает обстреливать мирные районы Дейр эз-Зора, убиты двое и ранены еще трое детей; потеряло контроль над деревней Аль-Фуркан к северо-западу от Ракки.

Сирийская свободная армии** (ССА): подверглась авиаударам ВВС Сирии на окраине Даръа; потеряла командира одной из бригад в результате нападения ИГИЛ в городе Тафас на западе провинции Даръа.

Курды: установили контроль над населенными пунктами Хамрат Насир и Хамрат Баласим в пяти километрах к востоку от Ракки после трех дней столкновений.

Провинция Дамаск

По данным источника, подконтрольного сирийским оппозиционным силам, артиллерия Сирийской арабской армии (САА) нанесла серию тяжелых ударов по укрепленным районам антиправительственных группировок в окрестностях населенного пункта Аль-Мухаммадия, расположенного на территории Восточной Гуты. При этом никаких сведений о потерях в рядах боевиков-исламистов источник не сообщает.

Район оазиса на северо-востоке от Дамаска входит в одну из четырех зон снижения напряженности, установленных в соответствии с принятым 4 мая в Астане меморандумом. Радикалы, однако, регулярно открывают огонь по правительственным позициям, вынуждая сирийских военных вести ответные обстрелы. Кроме того, в регионе не прекращается междоусобная борьба между формированиями «Джейш Аль-Ислам»***** и «Тахрир аш-Шам», в ходе которой нередко страдает местное население.

Провинция Алеппо

Согласно сообщениям сирийских телеканалов, в ходе противостояния между армией САР и «Исламским государством»* на востоке провинции Алеппо был нейтрализован высокопоставленный чиновник террористической группировки. Абу Мусаб Аль-Масри был своего рода «министром обороны» ИГ. Кроме того, в результате последней серии атак были ликвидированы еще несколько членов формирования, занимавших высокие посты. Отмечается, что многие из них были выходцами из Ирака и Саудовской Аравии.

В регионе продолжается масштабная освободительная кампании САА, главенствующая роль в которой отведена спецотрядам «Тигры». За последние несколько дней правительственным войскам удалось зачистить от боевиков ряд населенных пунктов и значительно приблизиться к главной цели данного этапа наступления — к городу Маскане. Наступающие части действуют всего в нескольких километрах от населенного пункта.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийское новостное агентство SANA сообщает о новых обстрелах ИГИЛ в Дейр эз-Зоре. Террористы вели огонь из гранатометов по району Аль-Джура, подконтрольному сирийской армии. В результате погибли двое детей, еще три ребенка были ранены. Накануне боевики также наносили удары по жилым кварталам административного центра провинции, убив и ранив несколько десятков гражданских лиц.

Военные эксперты связывают участившиеся обстрелы с тем, что командование «Исламского государства» торопится полностью вытеснить правительственные подразделения из города, рассчитывая, что эти территории займут прибывающие из Ракки и Мосула отряды боевиков. Армия САР и ССА параллельно ведут наступления в направлении Дейр эз-Зора. Ожидается, что ИГИЛ бросит все силы на защиту своих позиций в этом ключевом, богатом природными ресурсами регионе.

Провинция Даръа

Согласно информации оппозиционного портала Bosra Press, правительственная авиация нанесла 12 авиаударов по опорным пунктам радикалов на окраине района Даръа Аль-Балад в городе Даръа, где продолжаются столкновения между правительственными войсками и отрядами вооруженной оппозиции. На юге провинции действует режим перемирия, однако, напомним, ранее сообщалось, что женщина с ребенком были ранены под минометным обстрелом со стороны исламистов. Таким образом, боевики Сирийской свободной армии (ССА) и исламистского объединения «Тахрир аш-Шам» не отступают от своих намерений захватить город Даръа, несмотря на вступивший в силу 6 мая меморандум о создании зон безопасности.

В городе Тафас к северо-западу от столицы провинции группой неизвестных боевиков был убит командир бригады «Аль-Мутазз Биллах», входящей в состав «свободной армии», Абд Аль-Малек аль-Хумси, передает военный источник на своей странице в Twitter (@sayed_ridha). Командование ССА уверено, что нападение совершили отряды террористической организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», которая действует в Даръа в интересах ИГ, пытаясь закрепиться в регионе путем захвата опорных пунктов боевиков-оппозиционеров.

Провинция Ракка

Бойцы Сирийской демократической армии (SDF) наконец установили полный контроль над населенным пунктом Хамрат Насир, находящимся в пяти километрах к востоку от Ракки, после трех дней регулярных столкновений с террористами ИГИЛ. Об этом сообщает местный активист в Twitter (@melisaraimmo). Кроме того, курдам также удалось почти полностью захватить соседний поселок Хамрат Баласим. Демократические силы в рамках антитеррористической кампании «Гнев Евфрата» под руководством США и стран Европы продолжают атаковать позиции ИГ в окрестностях административного центра провинции, понемногу приближаясь к нему с нескольких направлений. На данный момент курды обступают город с трех сторон.

Курдский источник Rojava News сообщает также об успехах отрядов SDF и YPG на фронте к северо-западу от Ракки. Сообщается, что на этом направлении силам операции «Гнев Евфрата» удалось выбить террористов из деревни Аль-Фуркан.

Провинция Хама

Отряды боевиков «Исламского государства» совершили еще одно нападение на объекты правительственной армии САР к востоку от «дороги жизни», но на этот раз — на территории провинции Хама. Террористы атаковали КПП в окрестностях города Итрия недалеко от стратегической магистрали, связывающей ключевые позиции САА. Это наступление, однако, было довольно быстро отбито, передал военный источник в Twitter (@IvanSidorenko1). Ранее боевики атаковали правительственные блокпосты на юго-востоке соседней провинции Алеппо между Итрией и Ханассером. Нападение также в итоге было отражено, однако сирийские подразделения потеряли 11 военнослужащих убитыми в ходе жестоких столкновений.

Оппозиционный портал сообщает, что правительственные войска вновь обстреляли укрепрайоны исламистских группировок к югу от оккупированного города Аль-Латамина на севере провинции. Официального подтверждения эти сведения не получили. Подконтрольные вооруженной оппозиции источники регулярно публикуют заведомо ложные данные о якобы нарушениях сирийской армией режима тишины, рассчитывая сорвать перемирие, установленное меморандумом о создании зон деэскалации в САР.

* Организация запрещена на территории РФ.