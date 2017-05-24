Песков: Вопрос насчет заявлений США о влиянии России на Балканах нужно адресовать МИД

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Москва, 24 мая. За комментариями по заявлению США о влиянии, которое оказывает Россия на Балканах, нужно обращаться в министерство иностранных дел РФ. Такой совет дал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов разъяснить высказывание американских официальных лиц.

«Наверное, надо министерство иностранных дел спрашивать. Министерство иностранных дел вам разъяснит», — сказал представитель Кремля.

Речь идет о высказывании помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойта Брайана Йи, который заявил, что Россия имеет особое влияние на Балканах, что вызывает озабоченность. В качестве примера он привел тот факт, что РФ на данный момент является основным поставщиком энергоресурсов в регион.