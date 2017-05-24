НАТО отказалась от «дополнительных мер» усиления альянса в Восточной Европе

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Брюссель, 24 мая. На саммите Североатлантического альянса (НАТО), который пройдет 25 мая в столице Бельгии, не будет обсуждаться возможность усиления присутствия НАТО в Восточной Европе. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«Я не ожидаю никаких новых запросов для дополнительных мер», — подчеркнул политик

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг проинформировал о том, что Черногория официально станет членом НАТО в начале июня 2017 года.