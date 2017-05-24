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Общество
Власти Москвы создали новый дорожный патруль для борьбы с пробками

Власти Москвы создали новый дорожный патруль для борьбы с пробками

14:54  24 Мая 2017
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Власти Москвы создали новый дорожный патруль для борьбы с пробками

Москва, 24 мая. Власти Москвы заявили о создании специальной службы по борьбе с заторами на дорогах, которая получила название «Дорожный патруль».

Задача нового подразделения — оказывать помощь водителям, которые оказались в непростой ситуации, и тем самым предотвращать образование пробок. Сотрудники дорожного патруля могут помочь поменять колесо или составить европротокол.

Пока что служба имеет в распоряжении только пять машин и действует в пределах Третьего кольца в Северном, Южном и Центральном округах Москвы.

Геннадий Плющев
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