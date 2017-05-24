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Новороссия
ДНР: украинские силовики начали артиллерийский обстрел Донецка

ДНР: украинские силовики начали артиллерийский обстрел Донецка

14:35  24 Мая 2017
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ДНР: украинские силовики начали артиллерийский обстрел Донецка

Донецк, 24 мая. Подразделения вооруженных сил Украины начали артиллерийский обстрел Донецка. Под ударами ВСУ оказались жилые кварталы Петровского района Донецка.

По данным ФАН, обстрел жилых кварталов Донецка начался в 12:50. Украинские силовики ведут минометный огонь со своих позиций в населенном пункте Марьинка. Помимо минометов, ВСУ используют различные виды гранатометов и стрелковое оружие.

Стоит отметить, что минувшим утром украинские силовики нанесли артиллерийский удар по автостанции «Трудовские», которая расположена в Петровском районе . В результате обстрела была ранена мирная жительница.

#днр #всу #донецк
Алексей Громов
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