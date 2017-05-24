ДНР: украинские силовики начали артиллерийский обстрел Донецка

В Избранное

Скопировать

Донецк, 24 мая. Подразделения вооруженных сил Украины начали артиллерийский обстрел Донецка. Под ударами ВСУ оказались жилые кварталы Петровского района Донецка.

По данным ФАН, обстрел жилых кварталов Донецка начался в 12:50. Украинские силовики ведут минометный огонь со своих позиций в населенном пункте Марьинка. Помимо минометов, ВСУ используют различные виды гранатометов и стрелковое оружие.

Стоит отметить, что минувшим утром украинские силовики нанесли артиллерийский удар по автостанции «Трудовские», которая расположена в Петровском районе . В результате обстрела была ранена мирная жительница.