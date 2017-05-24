Новости ДНР и ЛНР: обострение в Донбассе, мечта Порошенко, пьяное побоище в ВСУ из-за ложки

В Избранное

Скопировать

Новости ДНР и ЛНР, 24 мая. Резкое обострение ситуации в Донбассе — Пушилин и Дейнего обвиняют Киев, Прилепин рассказал о тайной мечте Порошенко, Пентагон делает неутешительный прогноз, пьяная разборка в ВСУ из-за украденной ложки.

Пушилин и Дейнего обвиняют Киев в новой агрессии в Донбассе

Киев намеренно взял курс на эскалацию вооруженного конфликта в Донбассе, об этом в преддверии нового раунда минских переговоров заявили полномочные представители ДНР и ЛНР в контактной группе Денис Пушилин и Владислав Дейнего.

По словам Пушилина, украинские силовики постоянно устраивают в Донбассе провокации и пытаются занять новые территории, что идет вразрез со всеми достигнутыми ранее договоренностями.

«Несмотря на громкие заявления украинских властей о приверженности минским соглашениям, Киев продолжает курс на эскалацию вооруженного конфликта в Донбассе», — заявил Пушилин, отметив, что Украина открыто и публично наращивает военную группировку на линии разграничения, а ВСУ захватывают новые территории в так называемой «серой зоне».

По словам Пушилина, согласованный в Минске план разведения ВСУ и вооруженных сил республик Донбасса постоянно срывается Киевом.

Кроме того, отметил полпред ДНР, президент Украины Петр Порошенко до сих пор не подписал принятый еще в 2014 году закон об амнистии участников конфликта, который предусмотрен минскими договоренностями. Это не дает осуществить обмен пленных по формуле «всех на всех». При этом, отметил Пушилин, Киев постоянно спекулирует на теме обмена пленных.

С аналогичным заявлением выступил и полномочный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

«Вместо того, чтобы решать стоящие перед контактной группой вопросы имплементации минских соглашений, Украина пытается ввести новые правила, заводящие переговорный процесс в тупик, — отметил Дейнего. — Это говорит либо о непонимании Киевом логики минского процесса, либо о его намеренном затягивании и срыве.

Порошенко зачищает Донбасс от людей

Известный российский писатель и политрук вооруженных сил ДНР Захар Прилепин считает, что президент Украины Петр Порошенко мечтает вернуть Донбасс под юрисдикцию Киева, но, желательно, вообще без населения.

Об этом писатель заявил в эфире авторской программы «Война и мир Захара Прилепина» на телеканале «Звезда». По словам Прилепина, украинский президент — человек достаточно рациональный. «Эта рациональность диктует Порошенко два выхода в случае с Донбассом: либо Донбасс ему не нужен совсем, либо Донбасс ему нужен без людей», — отметил Прилепин, по словам которого, именно поэтому ВСУ сознательно уничтожают инфраструктуру ДНР и ЛНР, чтобы сделать невозможным существование там людей.

Пентагон о войне в Донбассе

Конфликт в Донбассе не закончится в 2017 году, война продолжится и на будущий год. Об этом говорится в опубликованном накануне докладе начальника разведуправления Пентагона генерал-лейтенанта Винсента Стюарта.

В докладе сообщается, что вооруженное противостояние в Донбассе с высокой долей вероятности продолжится и в 2018 году, поскольку стороны конфликта не выполняют минские соглашения.

Москва неоднократно с документами в руках доказывала, что за постоянные нарушения минских соглашений, в частности в том, что касается отвода тяжелых вооружений, несет ответственность Киев. В то же время на Западе конфликт в Донбассе постоянно используется для антироссийской риторики.

Эпическая битва за ложку в ВСУ

Настоящую битву из-за украденной ложки устроили пьяные бойцы 14-й бригады ВСУ, находящиеся в полевом лагере.

Судя по размещенной в Интернете видеозаписи, драка украинских вояк сопровождалась потоками отборного мата, битьем друг друга ногами, пьяными импровизациями в духе черепашек Ниндзя и попытками сломать руку похитителю ложки.

Как отмечают эксперты, моральный дух украинской армии крайне низок, что приводит к неуставным отношениям, из-за которых молодые бойцы нередко дезертируют или даже кончают жизнь самоубийством, а также к беспробудному пьянству и наркомании, процветающим в ВСУ.

Полученные в учебке «навыки» украинские военные успешно применяют и в Донбассе. Как неоднократно сообщало руководство Луганской народной республики, им постоянно поступают жалобы от мирного населения на мародерство украинских солдат. Кроме того разведка ЛНР и ДНР сообщает о постоянных инцидентах с пьяной стрельбой в ВСУ, из-за которых украинская армия несет серьезные потери.

Подробнее о пьяном беспределе в украинской армии читайте в ближайшее время на сайте Федерального агентства новостей.