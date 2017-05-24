Депутаты Рады пожаловались на Порошенко в суд из-за блокировки российских соцсетей

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Киев, 24 мая. Депутаты Верховной рады требуют через суд признать незаконной блокировку доступа к российским соцсетям на Украине. За их разблокировку выступили фракция «Оппозиционного блока» и ряд внефракционных депутатов, обратившиеся в Конституционный суд.

Как сообщается на сайте «Оппозиционного блока», депутаты Рады просят признать незаконными отдельные части указа президента Украины Петра Порошенко о введении санкций в отношении российских интернет-ресурсов и соцсетей, среди которых «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и Mail.Ru».

Накануне сообщалось, что более 20 тысяч украинцев подписали петицию об отмене блокировки соцсети «ВКонтакте». Украинский лидер будет обязан рассмотреть эту петицию, если ее поддержат как минимум 25 тыс. человек.