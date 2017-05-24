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Украина
Депутаты Рады пожаловались на Порошенко в суд из-за блокировки российских соцсетей

Депутаты Рады пожаловались на Порошенко в суд из-за блокировки российских соцсетей

14:36  24 Мая 2017
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Депутаты Рады пожаловались на Порошенко в суд из-за блокировки российских соцсетей

Киев, 24 мая. Депутаты Верховной рады требуют через суд признать незаконной блокировку доступа к российским соцсетям на Украине. За их разблокировку выступили фракция «Оппозиционного блока» и ряд внефракционных депутатов, обратившиеся в Конституционный суд.

Как сообщается на сайте «Оппозиционного блока», депутаты Рады просят признать незаконными отдельные части указа президента Украины Петра Порошенко о введении санкций в отношении российских интернет-ресурсов и соцсетей, среди которых «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и Mail.Ru».

Накануне сообщалось, что более 20 тысяч украинцев подписали петицию об отмене блокировки соцсети «ВКонтакте». Украинский лидер будет обязан рассмотреть эту петицию, если ее поддержат как минимум 25 тыс. человек. 

Алексей Громов
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