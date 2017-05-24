Смертники ИГИЛ атаковали САА на заминированной БМП на востоке Алеппо

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Маскана, 24 мая. «Исламское государство»* пытается отбить у правительственных войск опорные пункты в районе Масканы.

Информационный портал «Аль-Масдар» сообщает, что боевики «Халифата» потеряли на востоке Алеппо практически все опорные пункты. Правительственные войска зачистили от террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) более 20 населенных пунктов.

Игиловцы стянули к Маскане несколько сотен пехотинцев, танки и смертников. На одном из участков фронта джихадисты на заминированной боевой машине пехоты прорвались сквозь линию обороны ВС САР. В результате взрыва погибло несколько военнослужащих, точное количество пострадавших пока не уточняется. Опорный пункт был временно потерян, однако «Силы Тигра» сумели вернуть позиции.

* Организация запрещена на территории РФ.