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Драку пьяных бойцов ВСУ из-за ложки сняли на видео

Драку пьяных бойцов ВСУ из-за ложки сняли на видео

14:32  24 Мая 2017
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Драку пьяных бойцов ВСУ из-за ложки сняли на видео

Киев, 24 мая. Жестокие разборки устроили военнослужащие 14-й бригады ВСУ из-за столовой ложки. Очевидцы сняли и выложили в Сеть видео драки.

При этом свидетели не пытаются разнять мужчин, один из которых явно одерживает верх и, повалив оппонента на землю, бьет его кулаками и ногами, требуя выбросить ложку.

Очевидцы произошедшего вмешиваются лишь в тот момент, когда звучат угрозы сломать руку и уговаривают агрессивно настроенного бойца не делать этого. 

 

Алексей Громов
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