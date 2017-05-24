Ученые отменили конец света из-за таинственной планеты Нибиру

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Уфа, 24 мая. Российские исследователи опровергли предположения о том, что Земле может грозить катастрофа из-за блуждающего космического тела под названием Нибиру. Об этом пишет портал ToDay News Ufa.

По словам специалистов, доказательств реального существования данной планеты нет, возможно, это и вовсе чей-то полет фантазии. Таким образом, никакой опасности от выдуманной планеты просто нет.

Группы разных ученых ранее предполагали, что огромное космическое тело с периодичностью раз в миллионы лет с огромной скоростью приближается к Третьей от Солнца планете. Именно планетой Нибиру объяснялись такие катастрофы, как вымирание древних животных, ледниковый период и многое другое.

Однако за многие годы тщательных исследований не было зафиксировано никакой планеты, которая напоминала или подходила бы под описание Нибиру.