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Общество
Телеканал «360» возглавил рейтинг самых цитируемых СМИ московского региона

Телеканал «360» возглавил рейтинг самых цитируемых СМИ московского региона

15:05  24 Мая 2017
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Телеканал «360» возглавил рейтинг самых цитируемых СМИ московского региона

Москва, 24 мая. Телеканал «360» стал первым в рейтинге самых цитируемых СМИ московского региона, согласно данным компании «Медиалогия».

В списке самых цитируемых медиа он обогнал агентство городских новостей «Москва» и портал «Подмосковье сегодня» (mosregtoday.ru).

«С момента запуска канала три года назад для нас было важно работать на конкретный измеряемый результат, рассказал гендиректор телеканала «360» Вячеслав Духин. — Сейчас, если вы читаете новости на любом заметном ресурсе — вам часто будут попадаться ссылки на нас. Мы первоисточник по многим эксклюзивным новостям».

Телеканал «360» раньше других СМИ получает эксклюзивные комментарии и публикует видео резонансных событий и происшествий не только в московском регионе, но и во всем мире.

Катерина Михайлиди
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