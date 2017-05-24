На пути к Дейр-эз-Зору: Запад использует ИГИЛ для рассредоточения сил сирийской армии

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Сирийская правительственная армия ведет наступление в районе между Восточным Каламуном в провинции Дамаск и Пальмирой в восточной части провинции Хомс. Картина боев на сирийском театре военных действий складывается на сегодняшний момент сложная: победоносное наступление сопровождается некоторыми потерями.

Так, наступление проходит в пустыне Левантийской Бадии (селения Бадия аш-Шам) в горах Восточного Каламуна: САА отбила атаку боевиков террористической группировки «Исламское государство»** (запрещена в РФ) и продолжает постепенно выжимать боевиков и горной местности. Также сообщается, что 14 солдат САА погибло в боях с ИГ* возле элеваторов к востоку от города Пальмира. Эти перманентные бои длятся уже не один год. Какой может быть сейчас выход из этих затяжных сражений в сирийских провинциях?

Как отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов, сирийской армии необходимо усилить контингент на пальмирском направлении.

«На самом деле разумное решение было одно: это нарастить группировку на пальмирском направлении, от Пальмиры двинуться в сторону Дейр-эз-Зора, разблокировать этот гарнизон», - сообщил эксперт.

Антон Мардасов обращает внимание, что у сирийской армии недостаточно сил, чтобы удерживать ситуацию под контролем во всех провинциях.

«Контролировать периферийные районы сирийская армия не в состоянии, объективно. И бои там предстоят довольно тяжелые», - подчеркнул эксперт.

Сложной считает сложившуюся ситуацию ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров. Эксперт согласился, что у сирийской армии не хватает ресурсов вести бои на всех возможных направлениях - и необходимо расставить приоритеты в вопросах ведения боевых действий с террористами.

«Тут сложная ситуация. У Сирии недостаточно сил, чтобы на всех фронтах вести войну. Надо определить, какие наиболее важные. А вот эти анклавы внутри Сирии они, конечно, очень опасны, потому что они дестабилизируют ситуацию в стране, не дают вернуться к нормальной жизни», - сообщил в беседе с корреспондентом ФАН Александров.

По словам Александрова, Запад очень ловко пользуется ситуацией с ИГИЛ*: по сути, террористы отвлекают наиболее боеспособные части сирийской армии, в то время, как силы международной коалиции и проамериканские боевики решают свои задачи практически безнаказанно.

«Запад не добивает ИГИЛ, дает ИГИЛ возможность, так сказать, отвлекать значительные сирийские силы, чтобы армия Сирии не могла расправиться с прозападной оппозицией. В настоящий момент не заключено четкое перемирие с гарантиями: более того, США сейчас участвуют в ударах фактически по сирийским войскам, не дают им свободно двигаться в некоторых районах на юге Сирии», - подчеркнул Михаил Александров.

* Организация запрещена на территории РФ.