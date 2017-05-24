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Происшествия
Аварийная остановка реактора произошла на бельгийской АЭС «Дул»

Аварийная остановка реактора произошла на бельгийской АЭС «Дул»

14:32  24 Мая 2017
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Аварийная остановка реактора произошла на бельгийской АЭС «Дул»

Брюссель, 24 мая. Бельгийский энергетический оператор Engie-Electrabel объявил о произошедшей около полуночи во вторник аварийной остановке одного из реакторов АЭС «Дул», расположенной на окраине Антверпена. Компания практически никак не комментирует произошедший инцидент.

Известно, что о произошедшей аварийной ситуации энергетический оператор сообщил лишь на следующий день. Перезапуск проблемного реактора АЭС «Дул» планируется в среду вечером.

Аварийная остановка реактора произошла на бельгийской АЭС «Дул»

Напомним, атомная электростанция «Дул» в Бельгии неоднократно вызывала опасения местных властей и населения. Станция продолжает работу несмотря на солидный возраст (АЭС была введена в эксплуатацию в 1975), и за последнее время там неоднократное происходили аварийные остановки реактора и нештатные ситуации. Кроме того, немалое беспокойство вызвали сообщения о том, что террористы планировали совершить саботаж на АЭС «Дул».

Валентин Меликов
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