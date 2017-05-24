«Ростех» разрабатывает защищенный аналог Skype для госорганов

В Избранное

Скопировать

Москва, 24 мая. Государственная корпорация «Ростех» и компании OMMG Technology и Mind Lab работают над созданием российского аналога Skype для нужд госструктур. Об этом рассказали официальные представители корпорации.

Новая система будет совмещать возможности телефонии и мессенджера.

«Система не имеет доступа в интернет и не может быть расшифрована хакерами или иностранными спецслужбами», — цитирует заявление «Ростеха» издание «Известия».

Ранее стало известно о том, что корпорация «Ростех» разрабатывает специализированную операционную систему «ОСь».