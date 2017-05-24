Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
«Ростех» разрабатывает защищенный аналог Skype для госорганов

«Ростех» разрабатывает защищенный аналог Skype для госорганов

14:28  24 Мая 2017
76

«Ростех» разрабатывает защищенный аналог Skype для госорганов

Москва, 24 мая. Государственная корпорация «Ростех» и компании OMMG Technology и Mind Lab работают над созданием российского аналога Skype для нужд госструктур. Об этом рассказали официальные представители корпорации.

Новая система будет совмещать возможности телефонии и мессенджера.

«Система не имеет доступа в интернет и не может быть расшифрована хакерами или иностранными спецслужбами», — цитирует заявление «Ростеха» издание «Известия».

Ранее стало известно о том, что корпорация «Ростех» разрабатывает специализированную операционную систему «ОСь».

#ростех
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть