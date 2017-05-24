Песков опроверг возможность тайного военного союза России с Китаем и Филиппинами

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Москва, 24 мая. Россия не планирует заключать тайные военные союзы с Китаем и Филиппинами. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва стремится открыто развивать двусторонние отношения, а не заключать тайных альянсов.

«Россия не строит никаких тайных содружеств, она последовательно развивает отношения с другими государствами на взаимовыгодной основе и на основе взаимного уважения», — отметил он.

Напомним, что накануне Москву посетил президент Филиппин Родриго Дутерте, который предложил создать военный альянс с Россией и Китаем.