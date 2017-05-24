Песков прокомментировал сообщения об ограничениях поставок масла из РФ в Турцию

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Москва, 24 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об ограничении турецкой стороной ограничений на поставки подсолнечного масла из России. По словам главы пресс-службы, соответствующий вопрос следует направить в правительство РФ.

«Нет, я пока не получал такую информацию. Это, скорее, вопрос, который все-таки нужно адресовать правительству, поэтому я бы не стал сейчас ничего комментировать», — объявил Песков.

Напомним, ранее в среду стало известно о введенных турецкими властями ограничениях на импорт российской пшеницы и масла в Турцию — российские производители могут получить лишь 20–25% и 15–30% от всех лицензий на импорт пшеницы и подсолнечного масла соответственно. При этом ранее, в понедельник, РФ и Турция подписали в Стамбуле соглашение о взаимном снятии ограничений в торговле — однако это решение не было пока что распространено на поставки турецких помидоров в Россию.