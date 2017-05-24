Песков: В Кремле нет данных о нарушениях при обыске у Серебренникова

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Москва, 24 мая. Кремль не располагает информацией о каких-либо процессуальных нарушениях в ходе обысков в «Гоголь-центре», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне в доме режиссера Кирилла Серебренникова и в театре «Гоголь-центре» прошли обыски в рамках расследования дело о хищении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль не может комментировать действия следственных органов. «Насчет бесцеремонности, мы не обладаем какой-то информации о какой-то бесцеремонности, о каких-то процессуальных нарушениях, которые были допущены при этом. В остальном действия следственных органов комментировать не можем», — сказал спикер Кремля.

При этом Песков добавил, что «кого-то в чем-то обвинять… правомочен только суд». По данным следствия, лица из числа руководства «Седьмой студии» в период с 2001-2014 гг похитили государственные средства в размере 200 млн рублей. Известно, что основателем НКО был Кирилл Серебренников. Сотрудники СК добросили режиссера в качестве свидетеля и отпустили.