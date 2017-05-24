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Политика
Крым надежно защищен от военной агрессии и диверсантов — кабмин республики

Крым надежно защищен от военной агрессии и диверсантов — кабмин республики

14:48  24 Мая 2017
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Крым надежно защищен от военной агрессии и диверсантов — кабмин республики

Симферополь, 24 мая. Начавшиеся в Крыму учения спецназа ФСБ убедительно доказали, что полуостров надежно защищен от любого вида агрессии и диверсионных вылазок. Об этом говорится в заявлении члена крымского правительства, руководителя госкомитета по межнациональным отношениям Заура Смирнова. 

«Мы наглядно видим, что российский Крым надежно защищен от любых проявлений военной и диверсионной агрессии», — цитирует его РИА Новости.

Крым надежно защищен от военной агрессии и диверсантов — кабмин республики

Напомним, учения подразделений специального назначения ФСБ РФ начались сегодня и завершатся 29 мая. Сегодня бойцам пришлось отрабатывать действия по спасению заложников из рук условных террористов. Все происходило в территориальных водах России, недалеко от границ с Украиной. Следующий этап учений пройдет в Евпатории. 

#смирнов
Алексей Громов
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