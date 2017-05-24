ДНР обвинила Киев в эскалации конфликта и захвате новых позиций в «серой зоне»

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Донецк, 24 мая. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили по прифронтовым территориям Донецкой народной республики 150 артиллерийских снарядов и мин. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, военнослужащие 72-й и 92-й бригад ВСУ выпустили по окраинам Донецка 114 мин калибра 120 и 82 мм. Также под ударами украинской артиллерии оказались окраины Горловки. Кроме того, украинские военнослужащие выпустили 13 мин калибром 120 мм и 15 мин калибра 82 мм по населенным пунктам на юге республики.

Басурин подчеркнул, что командование ВСУ продолжает эскалацию вооруженного конфликта в Донбассе, наращивая ударную группировку на линии соприкосновения, а также занимая новые рубежи в «серой зоне».